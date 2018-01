Droga nascosta nel guard-rail, il sindaco: "Grande professionalità dei finanzieri"

Il sindaco di Cervia Luca Coffari si congratula con la Guardia di Finanza cervese per l'arresto, avvenuto venerdì, di un 43enne albanese che aveva nascosto la droga in un guard-rail. "L'azione compiuta dalla Guardia di Finanza di Cervia nel corso del controllo del territorio ha portato a scoprire e consegnare alla giustizia uno spacciatore di droga. La dinamica dell'operazione denota grande esperienza e professionalità da

parte del personale della Guardia di Finanza, oltre che una capillare e significativa sorveglianza del territorio, che comunque deve essere sempre mantenuta anche grazie alla collaborazione dei cittadini - spiega il primo cittadino - Come sindaco della città, insieme alla giunta comunale esprimo un vivo ringraziamento alle donne e agli uomini della Tenenza di Cervia e a tutto il corpo della Guardia di Finanza, che lavorano per garantire sicurezza e legalità nella nostra comunità".