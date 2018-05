In tasca un po' di marijuana, in casa droga di ogni tipo: arrestato

In tasca aveva "solo" una piccola dose di marijuana, ma nell'appartamento c'era droga di ogni tipo. La Polizia di Stato nel pomeriggio di giovedì ha arrestato un tunisino 24enne domiciliato a Ravenna. Tutto ha avuto inizio alle 11 di giovedì, quando gli agenti di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, a Punta Marina Terme, hanno proceduto al controllo di una coppia, il 24enne tunisino (sprovvisto di permesso di soggiorno) e una 41enne ravennate.

L'uomo sarebbe stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, così i poliziotti hanno deciso di perquisire l’abitazione della coppia, dove sarebbero stati rinvenuti e sequestrati 513 grammi di eroina, quasi 3 grammi di cocaina e altre quantità di marijuana e hashish, oltre a un bilancino elettronico di precisione, al materiale per il confezionamento delle dosi di droga e alla somma di 370 euro.

Il 24enne è stato quindi dichiarato in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la compagna è stata denunciata a piede libero per lo stesso reato. Poiché all’interno dell’abitazione sarebbero stati rinvenuti e sottoposti a sequestro una mountain bike e una chitarra elettrica, secondo gli agenti di presunta provenienza furtiva, l’uomo è stato inoltre denunciato a piede libero per il reato di ricettazione. Lo straniero, dopo le formalità di legge, è stato quindi condotto in carcere.