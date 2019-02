"Devo fare una visita medica", se ne va a spasso: arrestato per evasione

I Carabinieri di Alfonsine hanno arrestato venerdì un 41enne originario di Reggio Emilia. L'uomo deve scontare 13anni di reclusione, ma per ragioni mediche si trova in detenzione domiciliare in un appartamento del forese Ravenna. Venerdì mattina ha telefonato ai carabinieri del luogo per comunicare di doversi assentare per effettuare delle visite mediche in un nosocomio di Reggio Emilia. Così invece non è stato; il soggetto non è mai arrivato a destinazione ma ne ha approfittato per andare in giro senza permesso. Così, pedinato dai Carabinieri della Stazione di Alfonsine, è stato tratto in arresto nel tardo pomeriggio con l’accusa di evasione. Sabato, dopo la convalida del provvedimento, il giudice, a seguito della richiesta dell’interessato, ha concesso i termini a difesa rinviando la celebrazione dell’udienza e risottoponendolo ai domiciliari.