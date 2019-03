Dopo la lite con la madre si asserraglia in casa e lancia mattoni: dopo un'ora viene catturato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia e Milano Marittima, nel corso di servizio per il controllo del territorio, hanno arrestato mercoledì sera in flagranza per i reati di “violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento”, un 26enne cervese. Il giovane, dato in escandescenza all’esito di una lite scaturita per futili motivi con la madre, ha danneggiato i vetri dell’auto della donna, per poi asserragliarsi sul terrazzo al primo piano della sua casa, lanciando mattoni e a chiunque cercasse di avvicinarsi.

Sul posto sono intervenute numerose pattuglie dei Carabinieri, personale della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e del “118” di Cervia che hanno circondato l’abitazione: l’esagitato, dopo quasi un’ora di assedio, armato di una fiocina di metallo della lunghezza di quasi un metro, è sceso in strada, cercando di aprirsi un varco tra le forze dell’ordine, venendo tuttavia bloccato e disarmato. Un carabiniere ha riportato lievissime lesioni. Giovedì mattina, trascorsa la notte in camera di sicurezza, l'uomo è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e fissato la data del dibattimento.