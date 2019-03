Pretende dall'amico dei soldi, poi lo rapina. La fuga tra i campi finisce con l'arresto

Pretende denaro da un faentino e poi lo rapina. I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Faenza dopo un inseguimento lo hanno bloccato e arrestato. A finire in carcere, dopo un tentativo di fuga tra i campi, un 26enne originario della Nigeria domiciliato a Ferrara. Il tutto è nato verso le 21.30 di martedì sera, in un’abitazione di un faentino 51enne che il giovane era andato a trovare. Ben presto però la conversazione si è trasformata in una richiesta di denaro.

Lo straniero ha preteso dal faentino 200 euro, una richiesta alla quale il 51enne non ha accondisceso. Ne è nata una discussione durante la quale il 26enne è riuscito a portare via un telefono cellulare e un orologio prelevato da un cassetto, per poi colpire al petto il conoscente per guadagnarsi la fuga. Un furto in abitazione che quindi si è tramutato in rapina impropria. Il giovane straniero, guadagnata l’uscita, si è dato alla fuga tra i campi circostanti all’abitazione.

Il malcapitato, malgrado fosse ancora dolorante e sotto choc, è riuscito a chiamare il 112. All’operatore dell'Arma ha spiegato quello che era appena accaduto e nell’abitazione, in una manciata di minuti, è arrivata la pattuglia del Radiomobile. Indicata la via di fuga i militari si sono messi all’inseguimento prima in auto e poi a piedi fino a quando non hanno scorto il 26enne che è stato bloccato.

Con se aveva ancora l’orologio appena rubato, mentre del telefono cellulare nessuna traccia, probabilmente perso durante la fuga tra i campi. Dopo essere stato portato in caserma per stilare di atti dell’arresto e portato in camera di sicurezza, dalla Procura è arrivato l’ordine di carcerazione e il giovane è stato accompagnato al carcere di Port’Aurea di Ravenna.