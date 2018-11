Tenta di strappare dal polso il telefonino ad una passante, arrestato un 18enne

Ha tentato di scippare una donna nei pressi di via Tommaso Gulli. Un nigeriano di 18 anni è stato arrestato venerdì mattina dagli agenti della Volante della Questura di Ravenna con l'accusa di "furto con strappo". L'allarma alla centrale operativa è giunto intorno alle 8. La vittima ha spiegato ai poliziotti che poco prima, mentre si trovava a piedi ai margini della strada, aveva subito un’aggressione da parte di un giovane di colore, il quale le aveva afferrato il polso cercando di strapparle dalla mano il telefono cellulare.

La donna, senza mollare la presa, ha iniziato ad urlare chiedendo aiuto, motivo per il quale il giovane ha desistito nell’azione delittuosa, dandosi alla fuga. Poco distante, un’amica della vittima che aveva assistito all’accaduto, ha telefonato alla Polizia informandola del fatto e ponendosi nel frattempo all’inseguimento del fuggitivo, che all’arrivo della Volante è stato bloccato.

Il presunto scippatore è stato accompagnato in Questura ed identificato. L'individuo, in regola con le norme sull’immigrazione poiché richiedente di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, è stato arrestato. Processato per direttissima, è stato rimesso in libertà in attesa della prossima udienza fissata per il 20 dicembre prossimo.