Non accetta la fine della relazione: sequestra l'ex amante e viene arrestato

Non accettava la fine della loro relazione extraconiugale. E al culmine di una lite l'ha sequestrata. Un 40enne è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Ravenna con l'accusa di sequestro di persone. L'arresto è seguito ad un controllo effettuato giovedì pomeriggio a Lido Adriano da parte di una Volante della Questura bizantina, che ha identificato un uomo ed una donna. Nella circostanza entrambi hanno assunto un comportamento sospetto. L’uomo appariva infastidito dal controllo, mentre la donna si mostrava timorosa nel consegnare i propri documenti-

Dall’interrogazione negli schedari di Polizia delle generalità della donna, è emerso che la stessa risultava scomparsa dal 2 gennaio scorso dalla città dove risiede in Basilicata, fatto questo denunciato dal marito di quest’ultima. Inoltre, gli accertamenti effettuati in banca dati, hanno evidenziato a carico dell’uomo una segnalazione come probabile autore della scomparsa della donna ed un provvedimento di divieto di avvicinamento alla stessa, poiché in passato responsabile nei suoi confronti dei reati di lesioni, violenza privata e atti persecutori.

Successivamente i due sono stati accompagnati negli uffici della Squadra Mobile di Ravenna per chiarire i fatti. Dal racconto della donna è emerso che l’uomo non aveva accettato la fine della loro relazione extraconiugale, tanto che martedì scorso, all’esito di una lite, le avrebbe intimato di salire sulla propria autovettura e, dietro una fisica e psicologica, l'avrebbe trattenuta, impedendole di utilizzare il telefono. L'uomo si trova in carcere a disposizione della magistratura.