Agli arresti domiciliari apre un "market della coca" per i giovani e finisce nei guai

Un 30enne di nazionalità albanese è stato arrestato martedì a Lido Adriano per detenzione di sostanze stupefacente durante una operazione congiunta dell’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza. In particolare, i Carabinieri della località balneare hanno monitorato un appartamento nel centro della frazione marina, residenza di un giovane albanese agli arresti domiciliari. L’insolito via vai di ragazzi italiani e stranieri ha insospettito gli uomini dell'Arma che, al momento opportuno, hanno deciso di irrompere nell’abitazione.

L’operazione, a cui ha partecipato il cane antidroga delle Fiamme Gialle, ha consentito di recuperare poco più di 17 grammi di cocaina e quasi 5mila euro frutto dell’attività illecita dell’uomo, ufficialmente disoccupato. Tutto è stato sequestrato, unitamente al materiale per il confezionamento. Il giudice ha convalidato mercoledì l'arresto, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza.