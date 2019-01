Nascondeva mezzo chilo di hashish negli slip: arrestato mentre tenta di allontanarsi dai Carabinieri

Viaggia fino a Faenza per acquistare la droga ma incappa in un controllo dei Carabinieri. Un 19enne della provincia di Forlì-Cesena è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dopo esser stato sorpreso con mezzo chilo di hashish negli slip. Con lui c'era un minorenne in possesso di una piccola quantità dello stesso stupefacente. L'operazione è stata portata a termine dai Carabinieri di Borgo Urbecco martedì pomeriggio, impegnati in un normale pattugliamento in piazzale Cesare Battisti, davanti la stazione ferroviaria di Faenza.

I militari si sono accorti di una coppia di ragazzi che, alla vista dell'auto di servizio, hanno tentato di allontanarsi. La cosa ha insospettito e i Carabinieri hanno deciso di controllarli. Mentre visionavano i documenti il 16enne ha tentato di disfarsi di un involucro contenente poco più di due grammi di hashish. Dalla banca dati è emerso che proprio il ragazzino era già noto alle forze dell'ordine così i due sono stati accompagnati in caserma. A seguito della perquisizione i Carabinieri negli slip del 19enne hanno trovato cinque panetti di hashish del peso complessivo di 500 grammi, di un bilancino di precisione e di una somma di circa 60 euro ritenuto provento dello spaccio.

Mentre il 16enne è stato consegnato nelle mani dei genitori e poi segnalato al Prefetto come assuntore il maggiorenne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo una notte nella camera di sicurezza della Compagnia dei Carabinieri di Faenza il 19enne è comparso davanti al giudice che, dopo aver convalidato l'arresto e chiesti i termini a difesa, ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Ravenna.