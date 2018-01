Tenta di scappare al controlllo dell'Arma: spacciatore bloccato ed arrestato

Un 21enne di origine macedone è stato arrestato martedì pomeriggio dai Carabinieri di Lido Adriano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini dell'Arma si stavano apprestando a controllare un veicolo fermo ai margini della strada con due soggetti a bordo, quando dal mezzo, alla vista dei militari, uno dei due si allontanato, uscendo dai sedili posteriore. L’altro occupante dell’auto ha consegnato spontaneamente un involucro con 4,5 grammi marijuana appena acquistata dal giovane in fuga.

Nel frangente è stata fatta intervenire un’altra pattuglia dei Carabinieri di Lido Adriano, che ha rintracciato il fuggiasco. La successiva perquisizione effettuata nell’abitazione di quest’ultimo ha permesso di rinvenire una cospicua somma di denaro, frutto dell’attività illecita, ulteriore sostanza stupefacente per un peso complessivo di 36 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il giudice ha convalidato mercoledì l'arresto, fissando una nuova udienza: è stata accolta la richiesta della difesa per la messa alla prova ai lavori socialmente utili.