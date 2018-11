Era in partenza per Amburgo: spacciatore ricercato arrestato dalla Squadra Mobile

L'attività investigativamente è partita negli ultimi giorni di dicembre 2016, quando gli agenti della Questura di Ravenna effettuarono il controllo di un autocarro in sosta a Ravenna, in apparente stato di abbandono, all’interno del quale vennero rinvenuti oltre 900 grammi di eroina e circa 50 grammi di cocaina. Il lavoro degli inquirenti ha portato all'arresto di un 39enne di nazionalità tunisina con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'extracomunitario era ricercato dal settembre del 2017, quando il giudice per le indagini preliminari aveva firmato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal pubblico ministero Antonio Vincenzo Bartolozzi. Un complice, un connazionale 40enne, era già stato arrestato.

Riguardo al rinvenimento delle sostanze stupefacenti, il personale della Squadra Mobile aveva permesso di raccogliere indizi a carico dei due nordafricani. Nel contesto dell’indagine, a fine gennaio 2017, il 40enne fu arrestato in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacente, per la cessione di tre grammi di eroina ad un cliente italiano e contemporaneamente venne eseguito nei suoi confronti un ordine di carcerazione pendente per altra causa.

Gli accertamenti effettuati hanno permesso di individuare numerosi clienti tossicodipendenti sia ravennati che provenienti dalle province limitrofe che, escussi in merito ai fatti, hanno dichiarato di aver acquistato, in molteplici occasioni, sostanze stupefacenti di varia natura (eroina, cocaina e hashish) dai due cittadini tunisini. Successivamente seguì la nuova ordinanza di custodia cautelare. Il 39enne è stato preso mercoledì sera mentre si trovava a Lampugnano a bordo di un autobus in partenza per Amburgo. Ora si trova in carcere a San Vittore a disposizione della magistratura