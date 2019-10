Taccheggia prodotti cosmetici e li nasconde nella sua borsa: arrestata

Una 31enne nei guai per aver commesso un furto in un negozio del centro di Ravenna. Martedì pomeriggio una pattuglia della Sezione Radiomobile è stata inviata in un punto vendita di via IV Novembre poiché sul posto gli incaricati alla vigilanza avevano fermato una taccheggiatrice. All’arrivo i militari hanno riscontrato che la donna, di origine albanesi, già nota per precedenti specifici, dopo aver rimosso le placche antitacheggio e occultato nella propria borsa prodotti cosmetici, aveva tentato di oltrepassare le casse senza pagare.

Con la ricostruzione dei fatti la ladra è stata dichiarata in arresto per furto aggravato. Mercoledì, con la convalida del provvedimento, il giudice per le indagini preliminari l’ha condannata alla reclusione di mesi sei, pena sospesa.