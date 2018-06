Arriva a Cervia il Giro d'Italia Under 23: strade chiuse e modifiche alla viabilità

Venerdì 8 giugno transita anche a Cervia il Giro d'Italia Under 23 e per permettere il passaggio in sicurezza delle bici verranno apportate modifiche temporanee alla circolazione stradale, esclusivamente per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti alla manifestazione. Sul posto sarà presente la Polizia municipale e i volontari che aiuteranno nelle indicazioni e nelle deviazioni sulle strade parallele del regolare percorso. E’ fatta eccezione ai mezzi di soccorso, di pronto intervento, delle forze dell’ordine e degli organizzatori.

Saranno completamente chiuse dalle 12.30 fino a circa le 15.30 diverse strade: Via Visdomina, Via Bigatta, VIa Fiscala, Via Ugo la Malfa, Via Casette, Via Montaletto, Via Del Lavoro, Via Sirena, Via S. Andrea, Via Vecchia Fornace, Via Scapuzzina, Via Pio La Torre, Via Cervara, Via Beneficio I° Tronco, Via Fieniletto, Via Dei Prati, Via Madonna della Neve, Via Viazza, Via Guazza I° e II° Tronco, Via Fornazzo, Via Castiglione, Via Giannina, Via Cavina, Via Salara Comunale.