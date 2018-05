Arriva il Giro d'Italia, le auto si fanno da parte: modifiche alla viabilità

C'è grande attesa a Faenza per l'arrivo della carovana del Giro d'Italia. La 12esima tappa della corsa rosa, la Osimo-Imola di 214 chilometri, transiterà nella città manfreda giovedì 17 maggio. I corridori arriveranno a Faenza provenienti da Forlì e l'attraverseranno percorrendo la via Forlivese, via Fratelli Rosselli, viale Ceramiche, viale IV Novembre, via Tolosano, via Giovanni da Oriolo e via degli Insorti per entrare nella circonvallazione e dirigersi verso Imola, sede dell'arrivo di tappa.

Tantissimi, ovviamente, i divieti per consentire il passaggio della corsa, che dovrebbe avvenire fra le 15.30 e le 16.30. Divieto di sosta, già a partire dalle 13.00, e divieto di transito dalle 15.30 fino alle 17.00 in via Forlivese,via Fratelli Rosselli, viale Ceramiche, viale IV Novembre, via Tolosano, corso Mazzini (da via Tolosano a via G. da Oriolo), via G. da Oriolo, via degli Insorti, via Diaz. Lasciata Faenza i corridori attraverseranno poi Castel Bolognese, con la via Emilia che sarà chiusa al traffico dalle 15.30 circa fino al passaggio della corsa.