Arriva il Luna park: auto "sfrattate" dal piazzale e viabilità modificata

Per quasi due settimane - da lunedì 11 giugno fino alla mattina del 24 - gran parte di piazzale Pancrazi a Faenza, l'area compresa dal parco Bucci fino allo stadio Bruno Neri, sarà occupata dalle "storiche" giostre, presenti in città già dagli anni '50 per la festa di San Pietro. Per ospitare il Luna Park è stata emessa un'ordinanza che regola la viabilità nell'area per tutta la sua durata. Da lunedì 11 e fino alle 10 di domenica 24 giugno sono pertanto vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nell'area di piazzale Pancrazi compresa dall'ingresso di via Oberdan fino al parco Bucci. Sarà comunque lasciata libera una corsia per accedere agli impianti sportivi e al parco. La viabilità ordinaria nel piazzale sarà ripristinata a partire dalla tarda mattinata di domenica 24, in occasione del Palio del Niballo. Inoltre, in piazzale Tambini, dove sono parcheggiati gli automezzi dei giostrai, fino alle ore 24 del 1 luglio prossimo sono vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli.

Mercoledì 13 giugno, inoltre, sono programmati i lavori di rifacimento del manto stradale in via Sant'Orsola, nel tratto compreso tra la via Celle e via Canavera. Il giorno successivo, giovedì 14, un analogo intervento è invece previsto in via Banaffa, nel tratto compreso tra la via Emilia e via della Battaglia, oltre ad alcuni tratti compresi tra via Battana e via Ramona. I tratti stradali interessati dai lavori saranno chiusi al traffico veicolare, con possibilità di accesso limitata ai soli mezzi di soccorso e ai residenti. L'intervento è programmato nelle giornate di mercoledì e venerdì nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 17. Le modifiche alla viabilità e alla sosta saranno puntualmente indicate con apposita cartellonistica di preavviso e segnaletica di cantiere. In caso di maltempo, gli interventi potranno essere rimandati alle successive giornate, sempre negli stessi orari. Le opere in entrambe le strade saranno eseguite dalla ditta Pesaresi Giuseppe spa di Rimini, appaltatrice dei lavori per conto dell'Unione della Romagna faentina.