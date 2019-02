Arriva il "Registro della Bigenitorialità": permetterà ai genitori separati di ricevere le comunicazioni sui figli

A partire da lunedì 18 febbraio il Comune di Ravenna attiverà il “Registro per il diritto del minore alla bigenitorialità”. Il registro, normato da apposito Regolamento, darà la possibilità ai genitori, che per vari motivi vivono separati, di registrare e far conoscere alle Pubbliche Amministrazioni la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del proprio figlio in modo da poter ricevere tutte le comunicazioni che lo riguardano.

L'istanza di iscrizione nel Registro può essere presentata anche solamente da uno dei due genitori, utilizzando l’apposito modulo scaricabile da internet all’indirizzo: www.comune.ravenna.it o disponibile presso lo Sportello Polifunzionale.

Il genitore che presenta la richiesta deve essere titolare della responsabilità genitoriale, quindi non raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza.

Il minore da iscrivere nel registro deve essere residente nel Comune di Ravenna.

Qualora la domanda sia inoltrata da un solo genitore, l’ufficio anagrafe invierà apposita informativa all’altro genitore mettendolo a conoscenza dell’avvenuta iscrizione del figlio nel Registro della bigenitorialità; il genitore che riceve l’informazione ha 30 giorni di tempo per presentare opposizione allegando specifica documentazione.

Prima di procedere all’iscrizione presso l’ufficio Anagrafe è possibile concordare un incontro tra i genitori e un esperto che sarà a disposizione, previo appuntamento, presso lo Sportello Polifunzionale, viale Berlinguer 68.

E' preferibile pertanto contattare preventivamente l'Ufficio, telefonicamente o via mail, per dar modo allo stesso di reperire la documentazione necessaria e concordare l'eventuale appuntamento.

Per informazioni e appuntamenti rivolgersi allo Sportello Polifunzionale, viale Berlinguer 68, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, Tel. 0544.482482 email:anagrafe@comune.ravenna.it.