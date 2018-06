Arriva l'estate: cambiano gli orari d'apertura della biblioteca

Entrerà in vigore lunedì 4 giugno l'orario estivo della biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo. Sarà possibile fruire dei numerosi servizi offerti al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 19. La biblioteca Taroni, che si trova in via Vittorio Veneto 1 a Bagnacavallo, resterà chiusa nel mese di agosto. L'orario estivo sarà in vigore fino alla terza settimana di settembre.