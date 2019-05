Arriva l'estate: in vigore l'ordinanza anti alcol e vetro

Entra in vigore venerdì 3 maggio la consueta ordinanza estiva che introduce il divieto di consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore e di bevande e alimenti forniti in bottiglie di vetro, lattine e contenitori vari a Marina di Ravenna nell’ambito della zona fra il parcheggio scambiatore, viale Delle Nazioni, gli stradelli di raccordo con gli stabilimenti balneari e nell’area retrodunale.

Sono inoltre previsti divieti di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine nell’ambito dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande lungo il tratto di viale Delle Nazioni fra l’intersezione di via Ciro Menotti e la tabella di inizio centro abitato Marina di Ravenna e negli stabilimenti balneari. Fanno eccezione il servizio e il consumo al tavolo negli spazi dedicati alle attività di somministrazione/ristorazione.

I divieti sono in vigore dal 3 maggio al 30 giugno e dall’ 1 al 15 settembre esclusivamente nei fine settimana da venerdì a domenica; tutti i giorni nel periodo tra l’1 luglio e il 31 agosto. Le violazioni prevedono sanzioni amministrative pecuniarie che vanno dai 200 ai 250 euro.