Arrivano i rinforzi per la Questura di Ravenna: dodici nuovi poliziotti

Arrivano i rinforzi per la Questura di Ravenna. Sono giunti infatti dodici nuovi agenti, che hanno concluso il corso di formazione tenuto nelle Scuole di Polizia di Trieste e Peschiera del Garda. A questo gruppo se ne aggiungerà un secondo di otto agenti che verso la fine dell’anno prenderà servizio in Questura a Ravenna e nei Commissariati di Polizia di Lugo e Faenza. Il questore Rosario Eugenio Russo ha sottolineato che la destinazione della totalità degli agenti è alle Volanti "per rendere efficace il controllo del territorio ed essere più vicini ai bisogni della cittadinanza". Gli agenti hanno già preso servizio affiancati da personale esperto che ben conosce la città e le sue problematiche.