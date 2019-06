Arrivano le giostre del luna park: via le auto dal piazzale

Per quasi due settimane, fino alla mattina di domenica 23 giugno, gran parte di piazzale Pancrazi a Faenza, tutta l’area compresa dal parco Bucci fino allo stadio Bruno Neri, sarà occupata dalle “storiche” giostre presenti in città già dagli anni '50 per la festa di San Pietro. Per ospitare il luna park con le sue attrazioni è stata emessa un’ordinanza che regola la viabilità nell’area per tutta la sua durata. Fino alle 10.00 di domenica 23 giugno sono pertanto vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nell’area di piazzale Pancrazi compresa dall’ingresso di via Oberdan fino al parco Bucci. E’ comunque lasciata libera una corsia per accedere agli impianti sportivi e al parco.

La viabilità ordinaria nel piazzale sarà ripristinata a partire dalla tarda mattinata di domenica 23 giugno, in occasione del Palio del Niballo. Inoltre, in piazzale Tambini nel lato opposto al PalaCattani, dove sono parcheggiati gli automezzi dei giostrai, fino alle ore 24.00 del 1 luglio sono vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli. Sempre in tema di viabilità nella mattinata di mercoledì 12 giugno - dalle 8.30 alle 13.00, per alcuni lavori edili sarà vietata la circolazione in via Anconetano, con la sola esclusione dei residenti.