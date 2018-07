Arrivano nuove toilette pubbliche a servizio di turisti e cittadini

A Ravenna il Comune ha previsto l’installazione di nuove toilette pubbliche per contribuire ad una migliore qualità dei servizi offerti a turisti e cittadini. Quella di Classe, a fianco della basilica di sant’Apollinare e vicino al ristorante, che era fortemente degradata e oggetto di vandalismo, è stata interamente ristrutturata e dal 1° agosto sarà gestita da Azimut. Il servizio a pagamento consentirà un presidio e una regolare pulizia. Un’altra toilette sarà posizionata in piazzale Zaccagnini, della stessa tipologia di quella collocata in via Pasolini, a favore degli utenti del mercato ambulante. Le altre tre toilette saranno inserite all’interno dei parchi Baronio e Strocchi in città e in quello di Marina di Ravenna.