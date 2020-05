Il ravennate Raffaello Bellavista omaggia Dante Alighieri con video e disco live

L'artista ravennate Raffaello Bellavista ha deciso durante questo periodo di isolamento di registrare un video della Dante sonata di Liszt uno dei brani più complessi per pianoforte all'interno del proprio studio musicale. Il brano, che confluirà all'interno del suo primo disco live è un omaggio alla grande musica colta in questo momento penalizzata dalla chiusura dei teatri e soprattutto al VII centenario della morte di dante Alighieri i cui festeggiamenti sono previsti per l'anno avvenire nella manifestazione "Dante 2021". Il video potrà essere visibile al seguente indirizzo mentre il disco sarà disponibile su tutte le piattaforme di musica streaming.

Nel disco live di Bellavista sono stati inseriti anche altri celebri brani di musica classica, taluni registrati con l'ulteriore scopo di raccogliere fondi per varie iniziative svoltesi nei giorni scorsi, alcune delle quali organizzate dal Mei di Faenza.

