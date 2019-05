Artista di strada aggredisce una famiglia: rintracciato e indagato a piede libero

E' accusato di aver aggredito una famiglia. Un artista di strada è stato indagato a piede libero dagli agenti della Polizia Locale di Ravenna. L'episodio si è consumato sabato mattina in via Diaz. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la discussione si sarebbe accesa dopo che un bambino avrebbe toccato la chitarra del menestrello. Il tutto è stato ripreso da alcuni passanti, che hanno diffuso sui social il video. Subito sono iniziate le indagini, che, nel corso del pomeriggio, hanno portato gli inquirenti a rintracciare l'uomo. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'artista di strada avrebbe aggredito prima verbalmente e quindi fisicamente il padre di un bambino. L’individuo è stato deferito all’autorità giudiziaria e sono in corso ulteriori indagini e accertamenti, volti all’adozione dei più opportuni provvedimenti. La Polizia Locale di Ravenna invita la vittima dello spiacevolissimo episodio a mettersi in contattato con la Sala Operativa al telefono 0544/219219.