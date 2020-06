Asfaltatura delle strade dopo i lavori di Hera a Conselice e Sant'Agata

Continuano, a cura di Hera, i lavori di asfaltatura iniziati nel Comune di Conselice il 25 maggio scorso. La realizzazione del nuovo manto stradale va a completare i lavori di rinnovo delle reti idriche effettuati all’incrocio tra le vie Selice e Nuova Selice restituendo la perfetta fruibilità del piano viario.

Oltre ai ripristini di via Bellagrande e Raffaello Sanzio a Lavezzola, ultimati la settimana scorsa, da mercoledì 10 giugno i lavori interesseranno alcuni tratti delle vie Bisa, Giotto, Guglielma e Porto Venere. Da lunedì 15 giugno proseguiranno gli interventi di ripristino, che interesseranno il territorio del Comune di Sant’Agata sul Santerno e consisteranno nel completo rifacimento del manto stradale di via Cavour e via Gramsci. L’azienda ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800713900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.