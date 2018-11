Faenza, una settimana di lavori sulle strade del forese: ecco le vie che saranno asfaltate

Dopo i lavori di questi giorni la prossima settimana è programmato un nuovo intervento di sistemazione del manto stradale in altre strade nel forese. I lavori sono previsti da lunedì a venerdì 23 novembre, salvo avverse condizioni meteo che potrebbero modificare il calendario delle opere. La prima strada interessata sarà via Placci, a Reda, dove sarà asfaltato un tratto di circa 200 metri a partire dall'intersezione con la via Caroli. Sarà poi la volta di via Selva Fantina, sempre a Reda, dove sarà asfaltata tutta la traversa di fronte al civico 62. Infine, è prevista la sistemazione del manto stradale di via Formellino, per tutto il tratto compreso dal civico 96 fino al civico 130. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Fabbri Costruzioni di Brisighella.