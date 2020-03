Coronavirus e ristoranti: asporto no, domicilio sì? Tante attività pronte a chiudere

Mentre è già entrato in vigore il nuovo decreto straordinario che estende la "zona rossa" a tutta Italia, sorgono alcuni dubbi per quanto riguarda il settore della ristorazione, già molto colpito dalla crisi Coronavirus. Le nuove norme contenute nel Dpcm entrato in vigore martedì 10 marzo, infatti consentono l'apertura delle attività di ristorazione e bar dalle 6 alle ore 18, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Un'ordinanza che, però, contiene diverse zone d'ombra, come sottolineano Confesercenti e Confcommercio. Il primo dubbio riguarda l'attività di asporto e servizio a domicilio: sono ancora consentite dopo le ore 18? Confesercenti e Confcommercio hanno già chiesto delucidazioni a tal riguardo a Governo e Regione e spiegano che "è necessario che una risposta arrivi al più presto, prima che tali misure entrino effettivamente in vigore".

Domicilio sì, asporto no

Secondo le prime indiscrezioni, pare che sarà consentita dopo le 18 l'attività di servizio a domicilio, mentre non dovrebbe essere tollerato l'asporto. In pratica, i clienti non potranno più recarsi al ristorante per ritirare di persona il proprio pasto una volta trascorse le ore 18, ma si potrà fare la propria ordinazione e aspettare la consegna a casa.

Pubblici esercizi e attività artigianali

Nasce un ulteriore dubbio dal momento che nel decreto ci si riferisce esclusivamente ai pubblici esercizi e non si fa riferimento alle attività artigianali impegnate nella produzione di cibo. Come spiegano i responsabili di Confcommercio e Confesercenti, i chioschi della piadina, molte pizzerie al taglio o da asporto sono attività artigianali e, tecnicamente, il divieto non vale per loro. Tuttavia è molto probabile che le istituzioni finiranno per equiparare le norme per entrambe le categorie.

"Ci sono molte zone d'ombra che lasciano spazio a varie interpretazioni - sottolinea Graziano Gozi, direttore di Confesercenti Ravenna - occorre fare chiarezza, sia per gli imprenditori che per chi deve far rispettare le regole". Proprio Gozi solleva un'altra domanda: il cliente alloggiato in un albergo può consumare la cena somministrata dentro la struttura?

Tante attività verso la chiusura

Nel frattempo molti imprenditori del nostro territorio stanno prendendo in considerazione la possibilità di "prendersi una vacanza". Sia Confesercenti che Confcommercio confermano l'aumento in quest'ultimo periodo di società che decidono di fermarsi con la motivazione che "non avrebbe senso dal punto di vista economico proseguire la normale attività, visti i vari divieti".