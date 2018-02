Assalto alla farmacia nel cuore della notte: sfondata a calci la porta di ingresso

Assalto ad una farmacia nella notte tra venerdì e sabato, in viale Mattei a Ravenna. I "soliti ignoti" hanno colpito intorno alle tre della notte, sfondando, a quanto pare a calci, la porta di ingresso dell’esercizio commerciale. Il suono incessante dell’allarme ha però fatto accorrere sul posto immediatamente la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Vigilanza Privata: vistisi braccati, i malviventi si sono dati alla precipitosa fuga e sembra che non siano riusciti a portare via nulla dall’interno della farmacia. La Polizia si occuperà delle indagini per cercare di capire l’esatta dinamica dell’assalto e se qualche telecamera della zona sia riuscita a percepire ‘strani’ movimenti nei dintorni, per cercare così di dare un volto ai banditi.