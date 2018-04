Assalto alla villa, custode massacrato dai malviventi incappucciati

Momenti di terrore per il custode di una villa di Godo che, nella notte tra venerdì e sabato, si è trovato a fare i conti con una banda di malviventi che lo hanno massacrato di botte. Tutto è avvenuto verso le 22 quando, secondo i primi accertamenti, almeno 5 ladri, col volto coperto da un passamontagna, sono entrati in azione. E' scattato l'allarme e, nell'abitazione, è intervenuto il collaboratore del padrone di casa, residente poco lontano, che si è trovato faccia a faccia coi malviventi.

L'uomo, un 44enne straniero, in un primo momento è iuscito a chiudere nella villa due rapinatori ma, dal giardino, sono spuntati altri complici che hanno iniziato a picchiarlo selvaggiamente. Il resto della banda, invece, utilizzando un flessibile è riuscito ad aprire la cassaforte e a impossessarsi di alcuni preziosi contenuti all'interno per poi fuggire. A dare l'allarme alle forze dell'ordine è stato il fratello del padrone di casa che, in quel momento, stava camminando lungo la strada quando gli si è parato davanti il 44enne col volto sanguinate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della caserma di Russi e i colleghi del nucleo investigativo, mentre il collaboratore del proprietario della è stato portato al pronto soccorso. Sono in corso le indagini dell'Arma per cercare di individuare la banda di malviventi.