Fallito assalto con la tecnica della "marmotta" al bancomat: passante riprende tutto

Fallito assalto nel cuore della nottata tra domenica e lunedì al bancomat della filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna a Pisignano, in piazza Fontana. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 3.30. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima, intervenuti con la pattuglia dell'Aliquota Radiomobile e con quella del Nucleo Operativo, tre individui, col volto incappucciato, hanno cercato di "fare cassa" neutralizzando lo sportello automatico dell'istituto di credito con la tecnica della marmotta, ovvero inserire nella fessura della polvere esplodente. Il bancomat è stato messo ko, ma non è stato possibile ai banditi mettere le mani sulla cassetta contenente il denaro.

CITTADINO RIPRENDE LA FUGA DEI BANDITI: GUARDA IL VIDEO

A quel punto sono fuggiti via a piedi, facendo perdere le loro tracce col favore delle tenebre. Un passante ha immortalato la scena, pubblicando il filmato dell'azione sulla pagina Facebook "Sei di Cervia se...". Gli inquirenti hanno acquisito le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, per capire anche la direzione di fuga dei malviventi. Il colpo ha causato danni al bancomat, mentre il locale non ha subìto danni strutturali. Non è la prima volta che la filiale viene presa di mira dalle bancomat specializzate in questa tipologia di furti. L'ultimo assalto risale al 16 ottobre scorso, ma anche in quella circostanza ai malfattori è andata male.