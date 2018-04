Assaltano il bancomat lanciandosi con un muletto contro la vetrata

Un altro assalto al bancomat nel cuore della notte, questa volta con una tecnica alquanto singolare: l'utilizzo di un furgone e di un muletto. Nella notte tra mercoledì e giovedì, tra le 3 e le 4 circa, una banda ha preso di mira la sede di via Piratello, a Lugo, della Banca di Romagna. I malviventi avrebbero utilizzato un furgone e un muletto come ariete prima per infrangere la vetrata della banca, poi per cercare di sradicare il bancomat.

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri del radiomobile di Lugo, ma della banda non c'era più traccia. Dalle prime informazioni sembrerebbe che dalla banca non sia stato asportato nulla, tuttavia i danni alla struttura sono notevoli. La stessa banca era stata colpita a settembre, e anche in quel caso l'assalto era fallito. Ora i militari stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della banca e della zona per cercare di risalire ai colpevoli.