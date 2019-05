Assegnata una targa 'Green gold' alla casa "ambientalista"

Il Sindaco di Lugo Davide Ranalli ha consegnato una nuova targa nell’ambito del progetto "Futuro green". A riceverla è stata Simonetta Zalambani, proprietaria di due unità immobiliari a Bizzuno appena ristrutturate con classe energetica A1 e A2 con un abbattimento dell'indice di prestazione energetica superiore al 25%.

Anche in questa occasione, come nelle precedenti, la targa consegnata è una “Green gold ”, vale a dire il riconoscimento specifico per i nuovi edifici in classe B o superiore fino al 30/09/2015 e NZEB (quasi passivi) dal 01/10/2015 e per gli interventi sugli edifici esistenti che ottengano una riduzione dell’indice di prestazione energetica (Epgl) superiore al 25% (la targa “Green” va invece a tutti coloro che hanno effettuato un qualsiasi intervento di riqualificazione e risparmio energetico con un abbattimento dell’indice Epgl inferiore al 25%).

Tutti coloro che hanno effettuato attività di riqualificazione energetica della propria abitazione possono fare richiesta per ottenere gratuitamente la targa “Futuro green”. I moduli sono disponibili sul sito web dell’Unione dei Comuni nell’apposita sezione dedicata al progetto e il progettista o l’impresa che ha effettuato l’intervento potranno aiutare il cittadino nella compilazione della domanda e nel reperimento dei dati necessari. L’iniziativa rientra nel programma dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per il raggiungimento degli obiettivi del progetto Futuro green.