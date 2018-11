Assegnato alla città di Ravenna il premio "Immagini Amiche"

Ravenna è la vincitrice del premio “Immagini Amiche”, promosso dall’ Udi con il patrocinio del Parlamento europeo e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Ouidad Bakkali, assessora alle Politiche e cultura di genere e alla pubblica istruzione e infanzia, ha ritirato il premio questa mattina durante la cerimonia di premiazione svoltasi nel teatro comunale di Carpi.

"Essere premiati per le nostre politiche a favore delle donne e delle bambine - ha detto l’assessore - in tempi così oscuri per l’affermazione e il rispetto di queste identità è una grande soddisfazione, ci riempie di orgoglio e ci sprona a proseguire su questa strada perché è quella giusta. E’ un premio che moralmente mi sento di condividere con le numerose associazioni di Ravenna che collaborano e sostengono molti dei nostri progetti. Cito, tra i tanti promossi in questi ultimi anni, il festival Sottosopra e la rassegna Una società per relazioni, così come ringrazio il corpo docente per le attività svolte nelle scuole, ma anche al di fuori, sui diritti delle bambine”.

Ad accompagnare l’assessora una delegazione dell’Udi di Ravenna. Il concorso Immagini Amiche, giunto all’ ottava edizione, è un’iniziativa che intende premiare la comunicazione socialmente responsabile nell’ambito dell’ identità femminile attraverso immagini, forme di comunicazione e pubblicità o programmi promossi senza stereotipi di genere e senza immagini sessiste. Si tratta di un appuntamento fisso e consolidato nel tempo, ispirato alla Risoluzione del Parlamento Europeo per monitorare l'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità fra donne e uomini. L’edizione 2018 del premio era stata presentata a Roma da Daniela Brancati, presidente del concorso.