Assegno per il nucleo famigliare e di maternità: via alle domande

A partire dal 15 aprile è possibile presentare domanda per l' assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori (art. 65 L. 448/1998) e per l'assegno di maternità (art. 74 D.Lgs 151/2001). La domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori deve essere presentata entro il 31 gennaio 2020. Al momento della domanda è necessario essere in possesso di un’attestazione Isee minorenni valida che non deve essere superiore a 8.745,26 euro. Il valore dell'assegno, se riconosciuto in misura intera, sarà di 144,42 euro per 13 mensilità (per un totale massimo di 1.877,46 euro) erogati da Inps in due tranche.

La domanda di assegno di maternità deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del figlio/a o dall'ingresso in famiglia del minore in affidamento preadottivo o in adozione. Al momento della domanda è necessario essere in possesso di un’attestazione Isee minorenni valida che non deve essere superiore a 17.330,01 euro. In questo caso il valore dell'assegno, se riconosciuto nella misura intera, sarà di 346,39 euro per 5 mensilità, per un valore totale di 1.731,95 euro erogato da Inps in un’unica soluzione. La domanda deve essere presentata allo Sportello Sociale Educativo del Comune di residenza, dove è possibile avere informazioni dettagliate sui requisiti previsti dalla normativa e sulla documentazione da allegare.

Dove rivolgersi - Sedi Sportelli Sociali Educativi

Alfonsine: c/o URP - Sede Municipale – Piazza Gramsci, 1 – Tel. 0544/866657

Bagnacavallo: Palazzo Vecchio - Piazza della Libertà, 5 – Tel. 0545/280866

Bagnara di Romagna: Sede Municipale - Piazza Marconi, 2 – Tel. 0545/905502

Conselice: c/o URP – Sede temporanea. P.zza Foresti 32-34 – Tel. 0545/986976

Cotignola: P.zza Vittorio Emanuele II, 31- 2° piano – Tel. 0545/908872

Fusignano: Sede Municipale – Corso Emaldi, 115 – Tel. 0545/955658

Lugo: Palazzo Tamba - Corso Garibaldi, 62 – Tel. 0545/38385 - 38330

Massa Lombarda: c/o Informacittadino Urp - Via Saffi, 2 – Tel. 0545/985886

Sant’Agata sul Santerno: Sede Municipale – Piazza Garibaldi, 5 – Tel. 0545/919914

I moduli di domanda sono disponibili presso le Sedi degli Sportelli Sociali Educativi e sul sito internet dell'Unione della Bassa Romagna.