Assemblea annuale dell'Unuci: presentati gli avvenimenti per il 2019

Domenica 9 dicembre si è svolta nel Salone Estense della Rocca di Lugo l'assemblea annuale dell’Unuci - Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia - e il tradizionale incontro con le autorità per lo scambio degli auguri. All’incontro erano presenti il sindaco di Lugo Davide Ranalli, il consigliere regionale Mirco Bagnari, il presidente dell’Unuci di Lugo Renzo Preda, oltre ai rappresentanti delle autorità militari.

“L'Amministrazione comunale sente l'Unuci come uno straordinario partner e compagno di viaggio per l'organizzazione delle manifestazioni che vengono svolte, come la Giornata del Tricolore e quest'anno il centesimo anniversario della morte di Francesco Baracca - ha commentato Ranalli -. Ringrazio Renzo Preda e gli faccio i complimenti per la rielezione a presidente Unuci, associazione importante e radicata nella nostra città”. “Nel 2019 sono previsti due avvenimenti - ha annunciato Renzo Preda -. La 22esima Giornata del Tricolore avrà luogo nell'aula magna del polo scolastico Giuseppe Compagnoni. La manifestazione avrà come protagonisti gli studenti e ci sarà una rappresentazione dell'Inno di Mameli da parte dello storico Michele D'Andrea. Nel mese di maggio la sezione Unuci di Lugo compirà 90 anni e la celebrazione di questo anniversario sarà organizzata insieme alla Squadriglia del Grifo di Mauro Antonellini”.

Sono stati poi consegnati i riconoscimenti. Tra questi, il sindaco Ranalli ha consegnato a Renzo Preda l'attestato di benemerenza per l'iscrizione all'Unuci da 60 anni. Il presidente dell'Unuci Lugo ha consegnato al comandante militare Esercito Emilia Romagna, generale Cesare Alimenti, una Caveja decorata con anelli e immagini allegoriche, simbolo per eccellenza della Romagna. Enrico e Ornella Baracca hanno ricevuto ciascuno una targa ricordo degli eventi nel centesimo anniversario della morte dell'eroe lughese. La sezione Unuci di Lugo con i suoi 216 soci è diventata la terza in Regione, superata soltanto da Bologna e Modena e seguita da Rimini. Mantiene inoltre il primato nazionale di sezione con il più alto rapporto fra residenti e associati, un record che la colloca al primo posto su 152 sezioni distribuite sul territorio nazionale.