Assemblea annuale dei donatori Avis: a Cervia i soci sono 906

Venerdì 2 marzo alle 20.30 presso la Sala Sarti di via 20 settembre a Cervia si terrà l'assemblea annuale ordinaria dei donatori Avis del comune di Cervia. L'associazione, che conta 906 soci, è la più grande del territorio cervese e nel corso del 2017 ha raccolto 1466 unità di sangue e plasma. Al termine dei lavori previsti dall'ordine del giorno verranno premiati i donatori che hanno raggiunto il traguardo delle 50, 75 e 100 donazioni; un premio particolare è riservato per coloro che hanno raggiunto le oltre 120 donazioni e hanno terminato la loro carriera di volontari attivi per motivi di salute o per raggiunti limiti di età.

Gallery