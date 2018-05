Assemblea dei soci della Rete “Vivi Conselice” per valorizzare le attività economiche

Mercoledì 2 maggio scorso si è riunita l’Assemblea dei soci della Rete “Vivi Conselice” costituita da imprenditori dei settori commercio, artigianato e servizi delle località di Conselice, Lavezzola e San Patrizio per valutare l’esperienza fin qui svolta dalla costituzione della rete a tutt’oggi Si tratta di una esperienza nata nel 2014 dalla sinergia e dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Conselice, le Associazioni economiche Confcommercio Ascom Lugo, Confesercenti, CNA e Confartigianato e le imprese del territorio. La Rete “Vivi Conselice” ha come obiettivo la valorizzazione delle attività economiche di Conselice e delle frazioni e l’organizzazione di iniziative di promozione. Durante l’incontro, che si è svolto alla presenza dell’Assessore alle Attività produttive Carlo Bertocchi , è emersa la convinzione di tutti di proseguire, nonostante le difficoltà di questi due anni di attività, in questa esperienza utile ed importante per mantenere attrattivi il centro storico di Conselice e le frazioni.

A conclusione dell’incontro è stato eletto il nuovo Direttivo della Rete Vivi Conselice composto da: Chersoni Rosanna, Masironi Andrea, Nassi Tinarelli Cinzia, Simone Enrico, Guadagnini Paolo con il ruolo di Presidente e Rubbi Lucia con il compito di Tesoriere nonché Vice Presidente (nella foto insieme ai rappresentanti di Confesercenti, Barbara Montanari, e Confcommercio Ascom Lugo, Deborah Donati). Il nuovo direttivo si unisce al Presidente Paolo Guadagnini nel ringraziare Chiara Buldrini, (Presidente uscente) per l’impegno profuso e le imprese di “Vivi Conselice” per il contributo dato alla nascita e all’attività svolta dalla Rete. E’ intenzione del Presidente Paolo Guadagnini e del nuovo Direttivo della Rete non solo di sviluppare e consolidare le iniziative già avviate, ma anche realizzare nuovi progetti ed eventi che saranno presentati durante l’iniziativa pubblica che si svolgerà Lunedì 28 maggio ore 20.45 a Lavezzola presso il Bar del Parco Comunale Falcone e Borsellino. Questo incontro sarà anche occasione per partire con la nuova campagna di adesione 2018 alla rete “Vivi Conselice”.