Assessori 'premiati' per le loro attività per i bambini meno fortunati

Continuano i riconoscimenti dell'associazione "Il Terzo Mondo Onlus" alle aziende, istituzioni, associazioni e personalità di Ravenna che si sono socialmente distinte nei confronti dei bambini meno fortunati. Lunedì mattina il Presidente Charles Tchameni Tchienga è stato ospite dell'assessore allo Sport del Comune di Ravenna, Roberto Fagnani, in un incontro di amicizia, di cordialità e di ringraziamento. Una seduta che si conclusa con la consegna a Fagnani di una targa e una medaglia per la sensibilità del Comune di Ravenna, dimostrata nei confronti dei bambini sfortunatamente più deboli, condividendo pienamente attraverso lo sport e lo spirito dell'accoglienza, l'organizzazione del quarto torneo multietnico"josianne Tchameni" organizzato con la collaborazione del Comune e della Questura di Ravenna, in concomitanza alla Giornata Mondiale del Rifugiato. Inoltre, sempre in questi giorni, la medesima onorificenza con le stesse motivazioni è stata assegnata anche all'assessore all'immigrazione, Valentina Morigi; al presidente di LeNaviSeaways Norberto Bezzi e a Mario Petrosino della CNA Ravenna.