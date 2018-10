Assisi dedica una mostra all'artista bagnacavallese Enzo Morelli

Dal 2 ottobre nella Sala della Conciliazione ad Assisi è possibile visitare la mostra Assisi “amata città”. Enzo Morelli e l’arte della Conciliazione, che vede esposte fino al 6 gennaio opere di Enzo Morelli degli anni 1922-1931, di cui circa cinquanta tra dipinti e disegni provenienti dalla collezione del Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo.

All’inaugurazione è intervenuto, accanto al sindaco assisiate Stefania Proietti, l’assessore alla Cultura di Bagnacavallo Enrico Sama. Ad Assisi, dove decorò la Sala della Conciliazione, l’artista di origini bagnacavallesi Enzo Morelli (1896-1976) visse diversi anni in un periodo che lui stesso definì "tempo felice". Sempre in questi giorni una collezione di opere grafiche del Museo Civico di Bagnacavallo è in esposizione ad Atene presso l’Istituto Italiano di Cultura nell’ambito della mostra L’incisione come commento sociale.