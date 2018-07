Associazione italiana sommelier, la 'squadra' faentina sarà guidata da Mirko Morini

Parte il lavoro per la delegazione faentina dell'Associazione Italiana Sommelier di Faenza. A seguito del rinnovo delle cariche istituzionali, anche a livello locale si è formato il nuovo consiglio direttivo dell'Ais che dovrà portare avanti, nei prossimi quattro anni, attività, eventi e momenti di approfondimento legati al mondo vitivinicolo. Un'attività che sarà presieduta dal giovane sommelier Mirko Morini. Come vice delegato è stato nominato Riccardo Ravaioli. A coadiuvare tutte le attività che verranno organizzate, la presidenza potrà contare su sette consiglieri. Questi sono Cristina Cavina, Alessandro Carloni (con incarico ai servizi), Stefano Sarti, Carla Giorgi, Carla Laghi e Mario Gramellini. Come Segretaria di delegazione è stata nominata Marta Cantagalli.

"Ci aspetta un lavoro importante per la promozione del vino anche sul nostro territorio. Un lavoro - spiega lo stesso delegato Morini - che vogliamo sia quanto più possibile aperto a tutti quei protagonisti, attori e cultori che ogni giorno abbracciano la sfida del promuovere e proporre il grande patrimonio enologico e di gusto che l'Italia e non solo sa offrire. Siamo aperti e pronti a intercettare chiunque abbia voglia di entrare a far parte di questo straordinario mondo per accrescere la possibilità di diventare ambasciatori della produzione vitivinicola. La nostra sarà un'attività attiva nel e per il territorio attraverso eventi, momenti di approfondimento, degustazioni, corsi e qualsiasi altra iniziativa abbia a che fare con il vino e con la cultura del buon bere".