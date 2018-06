Associazioni in pellegrinaggio alle Fosse Ardeatine e all'Altare della patria

Si è svolta nei giorni scorsi la Gita-Pellegrinaggio al Sacrario delle Fosse Ardeatine, all’Altare della Patria e al Sacello del Milite Ignoto, di una nutrita rappresentanza delle sezioni ravennati delle tre associazioni (famiglie caduti e dispersi in guerra, mutilati e invalidi di guerra e vittime civili di guerra) che, su iniziativa del presidente del locale comitato provinciale dell’Anfcdg ravennate Davide Bombardi, si sono recate nella città eterna in uno dei luoghi simbolo della Resistenza divenuto tristemente famoso per l’eccidio dei 335 prigionieri da parte delle truppe di occupazione tedesca.

L’iniziativa del viaggio a Roma, particolarmente significativa per la presenza congiunta delle tre associazioni sorelle che hanno - fra i propri aderenti - quanti hanno sofferto per le ferite profonde su di sé e sui loro cari, si inserisce nel contesto delle attività che tali sodalizi, uniti dalla condivisione degli stessi valori, intendono proseguire negli anni, allo scopo di tenere viva la memoria del sacrificio dei propri aderenti e di quanti che non sono più. L’anno scorso le tre associazioni si sono recate a Redipuglia presso il sacrario militario. Alle fosse Ardeatine si è svolta una commovente cerimonia per rendere omaggio alla memoria delle vittime, brutalmente trucidate: il musicista Michele Carnevali, con la sua ocarina trovata nel secolo scorso sul Carso, ha intonato il “Silenzio” e “l’Inno di Mameli”, simbolo di unità fra connazionali e tra le nazioni, un tempo divise e in guerra fra loro. Il gruppo si è poi diretto alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura e, successivamente, al Monumentale Altare della Patria e al Sacello del Milite Ignoto.