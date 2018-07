Assuntori di droga e alla guida in stato d'ebbrezza: un'estate di denunce per i Carabinieri

Nei primi due mesi estivi i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia di Lugo, a seguito di mirati servizi preventivi disposti per il contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti e il fenomeno dell’abuso di sostanze alcoliche, specie alla guida di veicoli, hanno denunciato all'Autorità giudiziaria di Ravenna uno straniero residente nel lughese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poichè, a seguito di controllo su strada, sarebbe stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina già confezionate e pronte per la cessione, per un totale di circa due grammi.

I servizi eseguiti su tutto il territorio di competenza della Compagnia di Lugo hanno permesso, inoltre, di segnalare all’Autorità Amministrativa nove persone residenti nel comprensorio della provincia quali assuntori di sostanze stupefacenti, consentendo di recuperare e sottoporre a sequestro amministrativo da inizio anno circa 100 grammi di sostanze stupefacenti tra marijuana, hashish, eroina e cocaina. I controlli effettuati in relazione agli stupefacenti hanno consentito anche di ritirare due patenti di guida.

A luglio i militari hanno anche denunciato alla Procura del capoluogo tre persone in stato d’ebbrezza alcolica poichè trovate alla guida con valori non consentiti dalla norma, sottoponendo a sequestro una vettura e ritirando tre patenti di guida. Nello stesso contesto preventivo sono state denunciate altre cinque persone per ubriachezza. L’attività preventiva messa in atto ha consentito anche di denunciare in stato di libertà altre due persone per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere (un bastone e un coltello tenuti nei propri veicoli), con conseguente sequestro degli stessi da parte dei militari.