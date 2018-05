Assunzioni di insegnanti d'asilo, la Cisl organizza un corso di preparazione

Il Comune di Ravenna ha bandito un concorso per l’assunzione di Insegnanti a tempo determinato. Si tratta di una selezione che riveste particolare interesse anche in vista di futuri scorrimenti della graduatoria che ne risulterà. La Cisl Fp Romagna insieme alla Fisascat Cisl Romagna organizzano a Ravenna un corso di preparazione, articolato in circa sei serate, a partire dai primi giorni di giugno indicativamente dalle 20 alle 22 nella sede Cisl di Ravenna, in Via Vulcano 78/80. Gli argomenti del corso, illustrati da docenti di comprovata esperienza nel settore, verteranno sulle materie previste in sede d’esame. Il calendario delle serate verrà divulgato non appena ne sarà ultimata la definizione in accordo con i relatori. Per informazioni ed iscrizione contattare Laura Chiarini (334 1919144, laura.chiarini@cisl.it); Andrea Bartoli (335 711266, andrea.bartoli@cisl.it) e Silvia Foschini (335 6672028, silvia.foschini@cisl.it), oppure comunicare per l’adesione i propri dati, con mail e cellulare al seguente indirizzo mail fisascat.romagna@cisl.it.