Asta pubblica per la vendita di un terreno agricolo

È stata pubblicata un’asta per la vendita di un terreno agricolo in via Fornazzo, ad Alfonsine. L’area misura circa 30 ettari; si tratta di un terreno di proprietà dello Stato entrato nella disponibilità del Comune di Alfonsine. Il termine per la presentazione delle offerte è il 12 marzo alle 13, mentre la documentazione amministrativa sarà aperta il 13 marzo alle 8.30 a Lugo, nella sede del Servizio Appalti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (piazza dei Martiri 1, terzo piano).

La base d’asta è di 987.885,52 euro. Sono possibili solamente offerte economiche al rialzo rispetto alla base d’asta. L’asta sarà dichiarata valida anche se perverrà una sola offerta. Gli interessati possono visionare il terreno rivolgendosi all’Area Tecnica Gestione Associata Lavori pubblici dei Comuni di Alfonsine, Cotignola e Fusignano previo appuntamento telefonico al numero 0544866615 (geometra Emanuela Babini). Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi al Servizio Appalti e Contratti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai numeri 054538597 o 054538533, oppure scrivere alla mail appalti@unione.labassaromagna.it.