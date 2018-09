Asta pubblica per un'area di sosta camper a Lido di Classe

Il Comune di Ravenna apre un’asta pubblica per l’affidamento in locazione di un terreno comunale sito a Lido di Classe tra le vie Dei Lombardi e Canale Pergami per la realizzazione e la gestione di un’area di sosta camper. La durata del contratto è fissata in 12 anni rinnovabile di ulteriori 6. La base d’asta, soggetta a offerte pari o in aumento, è determinata in 20mila euro all’anno al netto di ogni onere fiscale. I termini per la presentazione delle offerte, aperti con la pubblicazione del bando il 21 settembre, scadono il 20 novembre. L’apertura delle buste è prevista per il 21 novembre. L’area camper dovrà avere una dimensione di 23mila metri quadri e la superficie utile massima per la realizzazione dei servizi sarà di 200 metri quadri. Sarà consentita la realizzazione di un massimo di 100 piazzole fino all’adeguamento della capacità depurativa dell’impianto di Lido di Classe.

“Si tratta di una preziosa opportunità - sostengono Federica del Conte assessora all’Urbanistica e Massimo Cameliani assessore allo Sviluppo economico – che punta al raggiungimento di diversi obiettivi che vanno dalla ulteriore infrastrutturazione della località costiera all’incremento dello sviluppo della piccola impresa locale con occasioni di lavoro per i giovani e alla diversificazione e all’arricchimento dell’offerta turistica. Ci auguriamo che venga colta e sia di interesse e utilità”. L’avviso di asta pubblica integrale è scaricabile dal link http://bit.ly/bando-area-camper.