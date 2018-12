Astronomia, cinema, cucina, informatica e mosaico: al via i corsi dell'Università per adulti

Sono aperte fino al 20 dicembre le iscrizioni per i corsi dell’Università per adulti di Lugo in partenza nel 2019. I corsi proposti sono di Anatomia, Antropologia, Archeologia, Astronomia, Benessere psicofisico, Cinema, Ceramica (a San Lorenzo e a Cotignola), Cosmologia, Cucina, Egittologia, Escursionismo (proposto dal Cai a Lugo e a Fusignano), Fotografia, Geografia locale (a Bagnacavallo e a Voltana), Informatica (Base, Apple, Tablet e smartphone), Informatica (giovani e adulti insieme al computer), Inglese per viaggiare, Letteratura italiana, Mosaico (a San Lorenzo), Musica, Psicologia, Ricamo, Romagna (natura e civiltà), Storia dell’arte, Storia locale, Storie del Novecento (a Voltana), Tedesco (secondo livello potenziato). La segreteria si trova in viale degli Orsini, 6 ed è aperta dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Per ulteriori informazioni chiamare lo 0545900197 oppure scrivere a segreteria@unilugo.it.