Attacco informatico alla Camera del lavoro: "Non chiamate quel numero"

La Camera del lavoro di Lugo è in questi giorni vittima di un attacco informatico. Migliaia di persone, in tutta Italia, stanno infatti ricevendo una email in cui si raccomanda di prendere contatto con il numero di telefono 0545913022. Quest’ultimo appare nell’oggetto della email, nel cui testo è poi contenuto un link che richiede indirizzo email e password.

Il centralino del sindacato risulta così letteralmente preso d’assalto dalle persone che cadono nel tranello e telefonano al numero in questione, mettendo in fortissima difficoltà le normali comunicazioni e rendendo molto difficile comunicare con la Camera del lavoro. Pertanto si raccomanda di prestare massima attenzione alle email che si ricevono e di non seguire le indicazioni di questo attacco informatico, che richiede anche dati personali. Per chi volesse mettersi in contatto con la Cgil di Lugo, il numero di telefono di riferimento è lo 0545913011.