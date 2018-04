Attenti alla multa: modifiche alla sosta in diverse vie della città

Una recente ordinanza introduce alcune modifiche alla sosta a Faenza. In via Marozza, a seguito della recente apertura di un secondo ingresso della piscina comunale, sono stati istituiti due posti auto riservati alla sosta di persone disabili nel tracciato principale della via, all'altezza dell'ingresso posteriore della piscina. In via Argine Lamone levante, per favorire la sosta delle auto, anche in considerazione dell'alto numero di cittadini che trasportano materiali al Comitato di Amicizia, è stata introdotta la sosta regolamentata con disco orario, per un massimo di due ore, sul lato destro della strada, dalla rotonda 25 Aprile a via Lesi. Infine, in via Golfieri è stato istituito il limite massimo di sosta di 72 ore nella parte in fondo al parcheggio riservata ai camper. Provvedimento, quest'ultimo, che si uniforma alla normativa regionale. Mentre i posti per disabili in via Marozza sono già stati realizzati, gli altri due provvedimenti, in via Argine lamone levante e via Golfieri, saranno operativi al più al presto con l'installazione della relativa segnaletica.

