Attenti alla multa: nuovi sensi unici nelle vie e nelle piazze di Faenza

In arrivo modifiche alla viabilità in piazza Dante e nella vicina controstrada di corso Garibaldi, attigua alla palestra Badiali, a Faenza. Un'ordinanza, che entrerà in vigore da lunedì 11 giugno, istituisce infatti il senso unico in piazza Dante, in senso antiorario lungo il tracciato perimetrale della piazza, dal civico 28 fino all'intersezione con via Alberghi. Diventerà inoltre a senso unico anche la controstrada di corso Garibaldi, nel tratto attiguo alla palestra Ivo Badiali (ex Cavallerizza), con direzione di marcia verso il sottopasso.

I due provvedimenti sono motivati dall'esigenza di rendere più sicura e scorrevole la viabilità nelle due strade, considerata la ristrettezza della sede stradale che causa difficoltà alla circolazione anche per l'alto numero di auto parcheggiate su entrambi i lati delle strade, utilizzate quasi esclusivamente da residenti. La scelta di limitare la sosta su un solo lato delle due strade è stata infatti scartata perchè avrebbe determinato un sovraccarico di auto in sosta nelle strade limitrofe.