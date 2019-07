Atterraggio troppo "duro", paracadutista finisce in pronto soccorso

Incidente durante la fase di atterraggio per un 43enne, paracadutista esperto originario del ravennate, ferito dopo un lancio in quota. A riportare l'episodio è uno dei gestori del locale gruppo di volo sui social. Il 43enne, ieri mattina impegnato in un lancio sopra l'aviosuperficie di Molinella ha azionato il paracadute ma poi è atterrato a velocità sostenuta sul terreno. Soccorso in prima battuta dai colleghi presenti sul posto, l'uomo ha poi lamentato dei dolori alla schiena ed è stato quindi necessario allertare il 118, che sul posto ha mandato un elisoccorso. Portato con urgenza al Maggiore di Bologna le condizioni del paracadutista non sono state giudicate gravi.