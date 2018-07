Atti osceni davanti a un negozio di via Gulli: denunciato esibizionista ubriaco

Caos in via Gulli. La Polizia di Stato ha denunciato un 34enne tunisino, senza fissa dimora, per il reato di atti osceni aggravati e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato. Nella serata di domenica il personale della Sezione Volanti della Questura, nel corso dei servizi di controllo del territorio, è intervenuto in via Tommaso Gulli, dove una cittadina aveva segnalato la presenza di un uomo in strada - davanti a un negozio etnico di generi alimentari ancora aperto - che, dopo essersi calato i pantaloncini, aveva iniziato a toccarsi nelle parti intime.

Gli agenti avrebbero accertato che effettivamente l’uomo poco prima, davanti alle vetrine del negozio - quando all’interno dello stesso era presente la figlia del titolare di quattro anni - aveva iniziato a toccarsi e, nonostante le urla di richiamo di una donna, aveva proseguito nella sua esibizione fino all’arrivo dei poliziotti. Il 34enne, già conosciuto dagli agenti per i suoi numerosi precedenti penali e di Polizia per reati contro la persona, il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale e in materia di sostanze stupefacenti, è stato condotto in Questura dove è stato denunciato a piede libero per i reati di atti osceni aggravati e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato. Il tunisino è stato inoltre sanzionato amministrativamente perché risultato ubriaco.